Москва, , 13:00 — REGNUM Закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Теперь в Налоговом кодексе появится понятие садового дома. Как отмечали авторы инициативы, такие нововведения необходимы, чтобы избежать неоднозначное толкование норм налоговыми органами. Так, садовый дом не будет считаться жилым, это нежилое помещение.

Помимо этого, взносы членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ не будут учитываться при налогообложении прибыли садовых товариществ.

Ко второму чтению профильный комитет дополнил законопроект нормами о том, что имущество, которое получено в рамках целевого финансирования, не будут облагаться налогом на прибыль. Такие нормы коснутся правоотношений, которые возникли с 1 января 2019 года.

Закон коснется порядка 20 млн человек, для которых, по словам главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева («Единая Россия»), размер налога снизится.