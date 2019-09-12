Москва, , 14:13 — REGNUM В ближайшие годы никто не сможет обогнать Москву по объёму средств в государственно-частном партнёрстве. Об этом заявил исполнительный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ткаченко заметил, что с 2015 года Москва занимает первое место по уровню развития государственно-частного партнёрства, хотя ранее соответствующий рейтинг возглавлял Санкт-Петербург.

«Почему так происходит? Первая интересная цифра, что совокупный объём инвестиций — более 650 млрд рулей, что в семь раз больше, чем ближайшего конкурент — Санкт-Петербург и в 15 раз больше, чем другие регионы, которые входят в топ. С точки зрения соотношения на один бюджетный рубль приходится десять частных рублей инвестиций, в то время как в целом по стране такое соотношения является один к четырём», — сообщил Ткаченко.

При этом специалист отметил, что притоку частных инвестиций способствует большой платёжеспособный спрос в столице, в то время, как контракты жизненного цикла — то есть поставка товаров, строительство объектов с их последующим обслуживанием — привлекают инвесторов в связи со стабильным бюджетом столицы. Таким образом ключевым аспектом, который привлекает инвесторов в Москву является все-таки финансовая составляющая, следует со слов Ткаченко.

При этом в ближайшее время ни один из российских регионов не сможет обойти столицу в плане развития государственно-частного партнёрства, считает специалист.

«Ближайшие два-три года подвинуть Москву, потеснить, я думаю, из этого рейтинга никто не сможет», — заключил Ткаченко.

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