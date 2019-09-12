Мурманск, , 12:51 — REGNUM Словами благодарности коллегам из федерального правительства начал очередной пост в социальных сетях глава Мурманской области Андрей Чибис: «Москва на нашей стороне! Спасибо коллегам из федерального правительства за помощь и содействие!»

Повод поблагодарить коллег весомый — в правительстве поддержали просьбу Чибиса выделить области более 2 млрд рублей дополнительно на закупку мазута.

«Дмитрий Николаевич Козак поддержал наше обращение за дополнительной финансовой поддержкой на компенсацию скачка цен на мазут. Эти деньги нам жизненно необходимы!», — написал Андрей Чибис Вконтакте.

Он отметил, что в результате налогового манёвра цена на топливо выросла, в связи с этим затраты бюджета региона на подготовку к отопительному периоду увеличились более чем на пять млрд рублей в год.

«Мы уже получили из федерального бюджета субсидию в 3,1 млрд рублей, однако для стабильного прохождения зимы нам необходимо ещё более двух млрд рублей», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область — мазутозависимый регион. В прошлом году, когда цены на топливо рекордно выросли, региональным депутатам пришлось просить помощиу правительства РФ. Региональное правительство поставило перед собой задачу — в течение пяти лет радикально количество мазута сократить. Подготовлена «дорожная карта», ее представили в Минэнерго России. Документ пока не утвержден правительством РФ.

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