Анкара, , 12:59 — REGNUM Торговый представитель Нидерландов Сигрид Кааг заявила о необходимости укрепления торговых связей с Турцией, об этом 12 сентября она рассказала в интервью Anadolu Ajansi.

«Нидерланды и Турция являются важными торговыми партнерами. Мы надеемся и впредь использовать наши связи для их укрепления», — подчеркнула торговый представитель.

Комментарий был дан на полях саммита Совместного торгово-экономического комитета, прошедшего в столице Турции, городе Анкара.

Напомним, объем двусторонней торговли между Турцией и Нидерландам за 2018 год составил $8 млрд. В ближайшее время стороны планируют увеличить его до $10 млрд.

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