Милан, Италия, 12 сентября 2019, 12:49 — REGNUM По итогам второго квартала 2019 года уровень безработицы в Италии снизился до 9,9%, сообщили в четверг, 12 сентября, в национальной службе статистики Istat.
В предыдущем квартале показатель составлял 10,3%.
Нынешний уровень безработицы — минимальный с четвертого квартала 2011 года, когда он составлял 9,2%.
Число занятых во втором квартале увеличилось на 130 тысяч человек.
Для подавляющего большинства граждан (82,7%) основными способами поиска работы продолжают оставаться «неформальные» способы, то есть поиск с помощью родственников и друзей, отметили также статистики.