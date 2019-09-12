Милан, Италия, , 12:49 — REGNUM По итогам второго квартала 2019 года уровень безработицы в Италии снизился до 9,9%, сообщили в четверг, 12 сентября, в национальной службе статистики Istat.

В предыдущем квартале показатель составлял 10,3%.

Нынешний уровень безработицы — минимальный с четвертого квартала 2011 года, когда он составлял 9,2%.

Число занятых во втором квартале увеличилось на 130 тысяч человек.

Для подавляющего большинства граждан (82,7%) основными способами поиска работы продолжают оставаться «неформальные» способы, то есть поиск с помощью родственников и друзей, отметили также статистики.