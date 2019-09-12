Сеул, , 13:29 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s настроено пессимистично в отношении южнокорейских компаний. Так, Moody’s в своём докладе предупредило о грядущем изменении рейтингов в худшую сторону уже в ближайшем будущем, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Так, на горизонте до двух лет могут быть понижены рейтинги 19 из 27 нефинансовых госкомпаний. Причиной такого шага стало ухудшение операционных показателей по итогам первого полугодия 2019 года. Аналитик Moody’s Ю Ван Хи ожидает, что противостояние США и Китая — главных внешнеторговых партнёров Южной Кореи — будет и дальше оказывать негативное влияние на южнокорейский экспорт. Сильнее всего страдают нефтехимическая отрасль высокотехнологичные компании, такие как SK Hynix, E-Mart, SK Innovation, SK Global Chemical и LG Chem, прогноз по которым был уже изменён на негативный.

Действия Moody’s могут нанести ущерб южнокорейскому фондовому рынку, который с начала года фактически не демонстрирует никакого роста. Это может отпугнуть и без того осторожных иностранных инвесторов, полагают аналитики.