Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) сменился генеральный директор. С сегодняшнего дня, 12 сентября, гендиректором компании является Вадим Клебанов, сообщают «Вести Новосибирск».

S7 Андрей Грук © ИА Красная Весна

Он сменил Владимира Объедкова.

Новое назначение, по данным СМИ, связано с планами по слиянию авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» зимой 2019 года.

Вадим Клебанов руководил авиакомпанией «Глобус».

Владимир Объедков возглавит проект по развитию малой авиации крупного транспортного холдинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта, в Германии разбился самолёт, на борту которого находилась совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева.

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