Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM В Ростовской области с 1 января 2020 года отменяются льготы на бесплатный проезд, право на который в настоящее время имеют ветераны Великой Отечественной войны, инвалид III группы и чернобыльцы.

«Этой меры и не было, это предоставлялось из областного бюджета. Решили отменить бесплатный проезд, так как деньги Федерация не выделяет на эти мероприятия. Распоряжение федеральных властей — привести в соответствие всё в соответствии с федеральным законодательством. Данной льготы нет в федеральном законе», — цитирует RostovGazeta представителя министерства труда и социального развития региона.

При этом право федеральных льготников на льготный проезд по городским маршрутам на основании единого социального проездного билета, который приобретается по месту получения пенсии, сохранится.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года федеральные льготники в Ростовской области не смогут бесплатно ездить на автобусах пригородного или междугороднего сообщения.

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