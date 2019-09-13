Эр-Рияд, , 06:30 — REGNUM Генеральное управление по инвестициям Саудовской Аравии привлекло 240 миллионов долларов в виде инвестиций от крупных мировых энергетических компаний. В обмен на инвестиции власти королевства выдали шесть лицензий на осуществление проектов в области энергетики, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Французская компания Engie получила две лицензии на разработку проектов в области солнечной энергетики. Четыре других разрешения были выданы египетско-саудовской компании по производству солнечной энергии Orbits, шведской Roxtec, кипрской EEG и американской компании Lime Energy, которая специализируется на предоставлении услуг в области повышения энергоэффективности.

Заместитель руководителя Генерального управления по инвестициям Саудовской Аравии Ибрагим аль-Сувейл сообщил, что в первом квартале 2019 года приток прямых иностранных инвестиций в королевство увеличился на 24%. По его мнению, это стало результатом смягчения правил ведения бизнеса для иностранных инвесторов как части стратегической концепции Vision 2030.