Калининград, , 12:36 — REGNUM Для углубления Калининградскго морского канала потребуется изъять порядка 30 млн кубометров донных пород, сообщает 12 сентября издание «ПортНьюс» со ссылкой на заместителя директора Северо-Западного бассейнового управления ФГУП «Росморпорт» Андрея Мошкова.

Вопрос о проведении дноуглубительных работ на объекте обсудили Балтийского транспортного форума в Калининграде. Выступивший на мероприятии заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Андрей Ржанов отметил, по этому вопросу в Минтранс России направлены два альтернативных проекта.

Первый предусматривает создание глубоководного порта в Янтарном либо Балтийске, второй — дноглубление морского канала Калининграда до отметки — 16 м.

Ранее архангельский филиала ФГУП «Росморпорт» приступил к дноуглубительным работам в морском порту Сабетта.

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