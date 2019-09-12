Москва, , 12:36 — REGNUM Реальные объёмы госсектора в российской экономике по разным оценкам составляют около 40%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил директор Prosperity Capital Management Александр Бранис на Московском финансовом форуме.

«Два-три года назад у нас прошла волна дезинформации по этому вопросу: ФАС назвал страшную цифру, причём не смог даже толком сослаться на источник. Они заявили, что порядка 60−70% российской экономики находится под государственным контролем. Подхватили это злые языки, довели до 80%, началась массовая истерия по этому поводу», — заявил Бранис.

«Но с тех пор были проведены дополнительные подсчёты и исследования. Международный валютный фонд не так давно провёл расчёт, который показал, что по разным методикам от 37 до 43% российского ВВП — это государственные компании, государственный сектор», — подчеркнул он.

По его словам, с момента проведения приватизации частный сектор рос быстрее государственного, несмотря на переход ряда активов под государственный контроль.

«Во главе экономики, как ни странно это может ни прозвучать для кого-то, стоит частный предприниматкель. Они не такие большие, как «Газпром» или «Роснефть», но это коллективно это именно эти люди, кто в зависимости от своих решений могут толкать экономический рост или замедлять», — подчеркнул он.