Москва, , 12:34 — REGNUM Министерство труда и соцзащиты РФ не готовит законопроектов, касающихся инвестиционного дохода граждан при переводе накопительной пенсии из одного пенсионного фонда в другой. Такими вопросами занимаются иные ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

В министерстве отметили, что выступают за усовершенствование порядка смены страховщика, чтобы исключить негативные последствия для граждан из-за перехода между пенсионными фондами. Минтруд не готовит по этому поводу законодательных инициатив, так как вопрос затрагивает финансовую устойчивость НПФ и входит в компетенцию Минфина и Центробанка.

О подготовке Минтрудом документа, нацеленного на сохранение инвестиционного дохода при досрочном переводе накопительной пенсии между фондами сообщил 12 сентября «Коммерсантъ». Издание ссылалось на представителя министерства, который рассказал о поправках к законодательству, исключающих финансовые потери для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время граждане, меняющие один пенсионный фонд на другой чаще одного раза в пять лет, теряют инвестиционный доход от накопительной пенсии.

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