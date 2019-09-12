Черногорск, Хакасия, , 12:32 — REGNUM Котельная «Центральная» города Черногорска (Хакасия) передана на обслуживание Сибирской генерирующей компании (СГК).

От котельной получает тепло почти половина жилых домов Черногорска, но подготовить объект к предстоящей зиме своими силами предыдущий собственник не мог. Подписание договора аренды позволит энергетикам СГК незамедлительно приступить к восстановительным работам на котельной, чтобы за оставшиеся до начала отопительного периода дни выполнить колоссальный объём ремонтов.

Передачи котельной в ведение СГК город ждал несколько недель. После заявления заместителя генерального директора ООО «ХакТЭК» Сергея Серика о том, что провести подготовительные работы на теплоисточнике за свой счёт предприятие не сможет, ситуация по Черногорску постоянно находилась на особом контроле республиканских властей. С начала сентября Сибирской генерирующей компании передали четыре из шести городских котельных — №№2, 7, 31 и ГПТУ, снабжающие теплом около 30% городских объектов, включая жилые дома и социальные учреждения. Передача в аренду тепловых сетей общей протяжённостью 150 км состоялась в середине июня. Теперь практически все объекты теплоснабжения Черногорска находятся на обслуживании СГК.

Объём работ, выполненный в этом году на тепловых сетях, заместитель министра строительства и ЖКХ Хакасии Анатолий Безлепкин назвал для города беспрецедентным. За два с половиной месяца обновлено более 1500 метров трубопроводов, установлено почти 70 единиц запорной арматуры, устранено свыше 40 повреждений на теплотрассах в разных районах города, полностью реконструирована теплосеть в микрорайоне «Лужники».

Однако, для безаварийного прохождения отопительного сезона этого недостаточно. На протяжении многих лет объекты теплоснабжения в городе капитально не ремонтировались. В результате вопрос о ремонтах теплосетевого хозяйства Черногорска перешёл в разряд вопросов безопасности. Директор Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин сообщил, что основной объём работ на сетях будет выполнен до 23 сентября, но предупредил, что точечные ремонты продолжатся до ноября — при условии переключения потребителей на временную схему теплоснабжения.

Перед компанией стоит сложная задача — за оставшееся до начала отопительного периода время подготовить к несению максимума нагрузок городские котельные и восстановить аварийные участки. Самые важные из них на сегодня — головной участок тепломагистрали от котельной «Центральная», где в феврале произошёл порыв, оставивший 16 тысяч жителей без тепла на двое суток, и единственный водовод этой же котельной. Без проведения этих работ запуск котельной «Центральная» невозможен. Прокладку нового водовода протяжённостью более километра энергетики начали уже неделю назад, не дожидаясь завершения формальных процедур по передаче котельной. На следующей неделе энергетики планируют приступить к вскрытию теплосети и замене как минимум 200 метров трубы большого диаметра. Ещё один немаловажный вопрос удалось снять подписанием договора аренды — ограничение электроснабжения теплоисточника до уровня аварийной брони, которое «Россети Сибири» планировали ввести из-за многомиллионных долгов ХакТЭК, вводиться не будет.

По данным городской администрации, отопительный сезон в Черногорске начнётся в соответствии с температурным графиком наружного воздуха предположительно в 20-х числах сентября.

Справка: Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Хакасии и Тувы. Основные виды бизнеса — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 12 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 7 870 МВт и тепловой мощностью — 15 612 Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 4956 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 17−20% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы составляет около 20 000 человек.