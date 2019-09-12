Москва, , 12:31 — REGNUM Всё, что происходит в последнее время на глобальном рынке капитала и международном валютном рынке, подчинено теме низких процентных ставок, внешнеторговым и валютным войнам и геополитике, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Россия, как один из ведущих игроков международной геополитики, ещё на прошлой неделе получила возможность увидеть, как именно геополитические положительные очки и зачёты реально влияют на курс национальной валюты. Курс российского рубля неожиданно для многих укрепился вопреки страхам падения ниже уровня в 67,00 руб./доллар.

На этой неделе, а именно сегодня, 12 сентября, будет проходить заседание ЕЦБ и выступление его главы Марио Драги, который будет выступать практически с прощальной речью. Вот что он скажет мировому экономическому сообществу в сложившихся условиях, то будет в сухом остатке на вечер 13 сентября.

Не для кого не является большим секретом, что от главы ЕЦБ снова ждут речь о продолжении супермягкой монетарной политики, но вот вопрос — на своём последнем выступлении не преподнесёт ли итальянский темперамент главы ЕЦБ, удерживаемый им всегда в узде, неожиданного хода.

Будущая пятница этой недели имеет мистическое число «13». В текущих условиях продолжаем рассчитывать на продолжение укрепления курса российской национальной валюты.

Ориентирами для курса рубля будут выступать значения на уровне ниже 65,00 руб./доллар, а в отношении евро ориентир не изменится — это уровень в 70,00 руб./евро. Тут надо признать, что это не рубль в целом растёт — это внешние факторы им рулят», — высказал свое мнение эксперт.

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