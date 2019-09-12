Москва, , 12:37 — REGNUM Объём теневой экономики в Москве от общего объема валового продукта составляет около 10%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом Ефимов отметил, что в течение нескольких лет этот показатель удалось сократить в два раза.

«Теневой сектор в Москве порядка 20% был, примерно в два раза мы его сократили, но потенциал для дальнейшего его снижения есть. Постепенно его объём не становится значимым для города в плане развития столицы», — заявил вице-мэр.

Тем не менее необходимо прикладывать усилия к тому, чтобы вся экономика Москвы со временем стала «белой», отметил Ефимов.

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