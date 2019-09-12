Москва, , 12:30 — REGNUM Максимум через год все государственные услуги, которые оказывает Москва, можно будет получить в электронной форме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить про политику Москвы в области привлечения инвестиций, то выделить универсальное решение было бы сложно, но говоря об инвестициях, мы держим в голове создание полной системы, охватывающее каждое направление, где работают предприниматели, и которая затрагивает жителей Москвы», — заявил Ефимов.

По словам заместителя мэра Москвы, главный упор столичные власти делают на снижение административных барьеров для бизнеса и переводят в электронный вид все услуги, которые оказывает город.

«Думаю, в течение полугода-года весь цикл услуг, особенно в сфере градостроительства и земельной сфере, мы переведём на 100% в электронную форму», — пообещал Ефимов.

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