Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM Китайский Тайбэй попросил Всемирную торговую организацию рассмотреть законность решения Индии о введении дополнительных пошлин на импорт 11 категорий товаров, включая телефоны, усилители, цифровые камеры, оптоволоконные кабели и электронные интегральные микросхемы. Сообщается, что ВТО в скором времени рассмотрит данное обвинение, а также проанализирует решение Индии о введении дополнительных пошлин.

«Китайский Тайбэй утверждает, что Индия ввела пошлины на 11 категорий товаров сверх установленных для страны ставок», — заявил официальный представитель организации.

По информации индийского новостного агентства Джагран, представители Китайской Республики сообщают, что из-за этих протекционистских мер пострадали некоторые предприятия страны, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. По их мнению, Индия применяет пошлины в размере от 7,5% до 20%, что нарушает правила мировой торговли.

Напомним, что Европейский союз пытался оспорить аналогичные меры Индии в апреле 2019 года. Кроме того, в мае Япония также осудила политику республики. К списку стран, имеющих претензии к тарифной политике южноазиатского гиганта, относят Канаду, Таиланд, США и Сингапур.