Владивосток, 12 сентября 2019, 12:13 — REGNUM Недавнее решение руководства Приморья о снижении районного коэффициента до 1,2 отменят, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заявления врио вице-губернатора Сергея Максимчука и профсоюзных лидеров.
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Власти Приморья признали, что нарушили порядок принятия постановления, которое было подписано без учёта мнения Приморской краевой трехсторонней комиссии.
«Постановление, ущемляющее интересы работающих приморцев, должно быть отменено. По крайней мере до тех пор, остаются маленькие оклады, в разы ниже МРОТ», — заявил зампредседателя Федерации профсоюзов Приморья Дмитрий Кравченко.
Профсоюзы уверены, что снижение районного коэффициента негативно отразится не только на работниках бюджетной сферы, но и в других структурах, в том числе и коммерческих.
«Решение администрации отменить постановление об уменьшении районного коэффициента в Приморье — правильное и зрелое. Я был уверен, что произошло недоразумение», — выразил своё мнение бывший лидер приморских профсоюзов, ныне депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья 2 сентября подписали постановление № 565-па об уменьшении районного коэффициента, влияющего на окончательное начисление зарплаты. Общественность и профсоюзы встали на защиту трудящихся.