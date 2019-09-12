Киев, , 12:01 — REGNUM Государственные заимствования Украины по общему фонду госбюджета в январе-августе 2019 года составили около 318,8 млрд грн (примерно $12,7 млрд).

Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба украинского министерства финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что платежи по погашению государственного долга Украины в этот период составили 262,7 млрд грн.

Минфин информирует, что на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете Украины составила 61,8 млрд грн, дополнительно на валютных счетах казначейской службы в гривневом эквиваленте 72,0 млрд грн.

«Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты заявили, что временное улучшение показателей внешнего долга Украины является следствием искусственного улучшения монетарно-финансовых факторов, а не за счет непосредственного погашения долга.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины — как нынешние, так и предыдущие — не раз заявляли, что главным макроэкономическим риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу, которые приходятся на нынешний и следующий годы.