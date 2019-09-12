Сеул, , 12:05 — REGNUM 10 сентября в столице Южной Кореи прошла встреча представителей Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) и болгарской делегации во главе с министром экономики. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей ассоциации.

В рамках встречи, министр экономики Болгарии Эмиль Караниколов обратился к представителям Корейской ассоциации импортеров с просьбой поддержать корейско-болгарский бизнес форум, который пройдет 24 сентября, а также наладить сотрудничество.

В свою очередь, южнокорейская сторона отметила, что рассмотрит вопрос об отправке южнокорейской делегации в Болгарию в 2020 году. Стоит отметить, что в следующем году Южная Кореи и Болгария празднуют 30-летие установления дипломатических отношений.

Кроме того, стороны договорились провести конференцию по импорту стратегических товаров Болгарии, среди которых вино и розовое масло.