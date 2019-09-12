Киев, , 11:47 — REGNUM Украинские власти не хотят соглашаться на условия России об обязательных закупках и вместо переговоров пытаются оказывать давление, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 12 сентября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Как сообщалось ранее, Витренко заявил, что если «Газпром» продолжит настаивать на своих условиях, «которые приведут к отсутствию транзита через Украину с января 2020 года», то «Нафтогаз» в судебном порядке «заставит их заплатить, компенсировать наши потери» в размере 11−14 млрд долларов.

«Газпром» настаивает на том, чтобы в контракте было прописано обязательство Украины приобретать газ и штрафы за неприобретение. Украинские же власти считают, что им это не нужно, ведь они «свободны от российского газа». Они хотят лишь сохранения транзита, что, в свою очередь, неинтересно «Газпрому», у которого достаточно альтернативных путей поставки газа в Европу.

Вместо того, чтобы вести переговоры, «Нафтогаз» пытается оказывать давление, а заявления, подобные нынешним, должны привлечь внимание и побудить европейских партнеров тоже оказать давление на Россию. Но судя по тому, что европейские страны закачивают большие объемы газа в хранилища, они готовятся к тому, что поставки через Украину в течение некоторого времени будут ограничены», — отметил Дмитрий Кумановский.