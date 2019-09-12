Иркутск, , 11:41 — REGNUM С каждым годом Иркутскую область посещает всё больше китайских туристов. Как сообщает Irk.ru со ссылкой на слова заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, подполковник полиции Нину Седунову, с января 2019 года в Приангарье уже побывали около 500 тысяч иностранных туристов, из них 300 тысяч — это граждане Китая.

Китайские туристы на озере Байкал

«По моему мнению, к концу 2019 года их число составит 500 тысяч человек. В среднем они проводят в Иркутской области от трех до пяти дней», — пояснила Седунова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования аналитического агентства ТурСтат, Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал) показали наибольший рост числа иностранных туристов в 2018 году. За первые два месяца 2019 года Байкал посетили более 50 тысяч человек. В аналогичный период 2018 года на Байкал приехали около 28 тысяч иностранных туристов. Таким образом, количество иностранных туристов увеличилось почти вдвое. По словам главы регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной, лидером среди стран, чьи туристы посещают Байкал, является Китай. Второе место занимает Южная Корея, третье — Монголия.

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