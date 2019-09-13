Исламабад, , 06:50 — REGNUM Правительство Пакистана опубликовало Индикативный план расширения выработки электроэнергии, рассчитанный на 2019−2040 гг.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, план будет пересматриваться каждый год в зависимости от показателей экономического роста. В случае, если прирост ВВП будет составлять 4,5% (пессимистичный сценарий), к 2040 году Пакистану потребуется 65 100 гигаватт электроэнергии. В случае, если рост будет составлять 5,5%, потребуется уже 80 500 мегаватт. Наконец, при оптимистичном сценарии роста ВВП в 7% к 2040 году Исламабад будет стремиться вырабатывать 111 тысяч мегаватт, то есть в три раза больше, чем сейчас (33 500 мегаватт).

Индикативный план «отдает предпочтение» гидроэлектростанциям, АЭС и возобновляемым источникам энергии. Правительство планирует к 2040 году почти полностью закрыть все тепловые электростанции. На данный момент на них приходится 61% всей энергии, вырабатываемой в стране.