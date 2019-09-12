Найроби, , 11:40 — REGNUM Национальная авиакомпания «Kenya Airways» намерена отменить полеты по ряду своих маршрутов из-за нехватки пилотов. Это может привести к ожесточению отношений между авиакомпанией и профсоюзом пилотов, передает Daily Monitor Uganda.

Операционный директор авиакомпании Пол Нджороге в письме на имя генерального секретаря Ассоциации пилотов Кении (KALP) Мурити Ньяга рассказал, что процесс найма новых пилотов уже начался и должен быть завершен в ближайшие несколько дней.

Авиакомпания, которая ежегодно теряет $50 млн из-за нехватки пилотов, работает с 435 пилотами, в то время как ее частота полетов требует как минимум 497 пилотов.

«В настоящее время количество пилотов составляет 435 против необходимых 497 пилотов, дефицит составляет 62 пилота, 44 из всех работающих пилотов сейчас проходят обучение в соответствии с действующей политикой продвижения по службе», — заявил Нджороге.

«Эта система неэффективна и архаична, и она способствует нынешней нехватке, поскольку в среднем почти 10% пилотов постоянно проходят подготовку, в результате чего общий текущий дефицит составляет 106 пилотов. Чтобы восполнить его, авиакомпания объявила о планах набрать 20 капитанов Boeing 737 сроком на два года», — заявил Пол Нджороге в письме от 9 сентября 2019 года.