Киев, , 11:35 — REGNUM Чистые международные резервы Национального банка Украины по состоянию на начало сентября составили 12,026 млрд долларов.

Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила пресс-служба регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нацбанк Украины уточняет, что чистые международные резервы за август выросли на 1,8%, а всего с начала года — на 24,7%.

Общие международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составили 22,015 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября на Украину прибыла миссия МВФ, для переговоров о новой программе сотрудничества. Визит представителей фонда, как предполагается, продлится до 24 сентября. Ранее в Нацбанке Украины заявляли, что рассчитывают на получение транша МВФ уже в этом году.