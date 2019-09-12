Ташкент, , 11:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министерству финансов республики разработать меры по снижению ставки НДС, передает 11 сентября телеканал «Узбекистан 24».

11 сентября 2019 года состоялось видеоселекторное совещание под председательством главы государства. Участники совещания отметили, что прогноз поступлений в государственный бюджет перевыполнен на 7%.

Мирзиёев раскритиковал руководителей ряда регионов и городов, которые выполняют прогнозные показатели по собираемости налогов за счет крупных налоговых плательщиков, тогда как сохраняются многомиллиардные налоговые задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в государственный бюджет Узбекистана поступило 39,118 трлн сумов ($4,16 млрд), что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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