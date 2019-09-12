Копенгаген, , 11:32 — REGNUM Согласно новым данным, Danske Bank оказался замешан в несколько делах с налоговыми махинациями в ФРГ, Италии и Испании. В одном из таких дел ключевую роль играет шведская компания, которая выступала в качестве брокера в незаконной торговле квотами на выбросы углекислого газа суммой на 180 млн долларов. Эти средства, согласно информации датских СМИ, были переведены через один из счетов в Danske Bank в 2009 и 2010 годах. Счет в датском банке, по мнению ведущего эксперта в области налогов, профессора Бостонского университета Ричарда Эйнсворта, стал ключевым звеном в схеме, по которой преступники избежали наказания — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Банки Дании обязаны придерживаться определенных правил, воспрещающих совершение незаконных операций в финансовом секторе. Эксперт в области борьбы с отмыванием денег Том Кирхмайер заявил: «Проблемой всех банков в скандинавских государствах является то, что они по умолчанию считают, что никаких проблем нет, а сами датчане очень доверчивы».

Датская газета «Finans» предоставила Danske Bank имеющуюся в её распоряжении информацию о вовлечении банка в эти махинации. Представители Danske Bank, руководствуясь правилом о конфиденциальности клиентов, не стали давать детальный комментарий, однако административный директор Йеспер Нильсен заявил, что даже тот факт, что одному преступнику удалось обмануть банк, является неприемлемым.