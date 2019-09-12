Иркутск, , 11:28 — REGNUM В Иркутске, где уже наблюдаются заморозки до — 3 °C, с 16 сентября 2019 года начинают отопительный сезон. Как сообщает официальный сайт мэрии, запуск тепла будет осуществляться поэтапно: сначала будут подключены социальные учреждения, затем — многоквартирные дома.

«Сформирован необходимый запас угля и мазута — более 90% от нормы, поставки продолжаются в плановом режиме. Тепловые сети подготовлены на 95%, насосные станции — на 100%, центральные тепловые пункты — на 99%», — пояснил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства Дмитрий Анчутин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 августа 2019 года сайт правительства Приангарья со ссылкой на слова заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, известил, что область встретит отопительный период своевременно. Потребность в топливе на отопительный период 2019—2020 годов составляет 1,55 млн т угля и 53,3 тыс. т жидкого топлива.

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