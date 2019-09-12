Динский район, , 11:27 — REGNUM Пожарное депо, а также ещё ряд объектов арестовали судебные приставы в Краснодарском крае из-за долга местного ООО по налогам, сообщила 12 сентября пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

В общей сложности ООО «Пластуновское» задолжало ИФНС № 14 по Динскому району Краснодарского края, государству, а также физическому лицу 5 миллионов 190 тысяч рублей. Выплачивать долг предприятие не торопилось, и приставы арестовали объекты имущества в станице Пластуновской Динского района.

«Составлен акт о наложении ареста на земельные участки площадью 947 и 1735 квадратных метров с расположенными на них жилым домом, гостиницей и пожарным депо», — сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Арестованное имущество готовится к продаже — вырученные деньги пойдут на покрытие долга. Впрочем, добавили в службе приставов, пока ведется оформление документов, предприятие может успеть добровольно погасить долг и вернуть имущество.