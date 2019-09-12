Киев, , 11:27 — REGNUM Правительство Украины сейчас забирает деньги у местных общин, сообщил 12 сентября глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

Как отметил в своем заявлении львовский чиновник, органам Государственной казначейской службы Украины приходят письма от правительства с просьбой приостановить проведение расходов и не вводить платежные поручения в картотеку неоплаченных платежных документов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке Ганущина, непосредственно у Львовской области «незаконным образом» пытаются забрать из местных бюджетов 274 млн грн.

Он также уточнил, что речь идет о субвенции на социально-экономическое развитие, которую «с такой помпой» передавали в местные бюджеты несколько дней назад.

Представитель Галичины призвал местные советы и их руководителей публично высказываться относительно таких незаконных действий казначейской службы и министерства финансов.

В ассоциации городов Украины подтвердили, что 10 сентября Государственная казначейская служба обратилась в местные советы с просьбой вернуть выделенные ранее деньги. Как объяснили в ведомстве, во исполнение поручения министерства финансов Украины проводятся мероприятия по приостановлению проведения расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий за счет средств соответствующей субвенции, перечисленной в сентябре 2019 года, без предоставления объяснений и законодательных оснований для осуществления таких операций.