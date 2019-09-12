Архангельск, , 11:26 — REGNUM После перехода Росстата на новую систему расчета доходов населения, жители Архангельской области практически перестали терять свое благосостояние, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по данным статистики, во 2 квартале 2019 года денежные доходы северян выросли на 12,9%, а реальные располагаемые доходы (скорректированные с учетом инфляции) выросли на 12,7%. При этом за год реальные располагаемые доходы сократились только на 0,3%.

Напомним, ранее Архстат публиковал данные о доходах ежемесячно и каждый раз фиксировал заметное падение доходов. Например, в 1 полугодии 2018 года реальные доходы жителей Архангельской области сократились на 2,7%. Произошло это на фоне роста зарплат — на 11,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Росстат перешел на новую систему исчисления доходов россиян после того, как министерство финансов РФ предъявило претензии к применяемым в Росстате методикам, не позволяющим предоставлять качественные и достоверные результаты.

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