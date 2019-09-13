Аддис-Абеба, , 06:49 — REGNUM ACOA, энергетическая компания из Саудовской Аравии, опередила конкурентов по тендеру и заключила соглашение с правительством Эфиопии по строительству «солнечного парка» промышленного масштаба, который станет первой в своем роде огромной солнечной электростанцией в стране. Компания привлечет собственное финансирование для строительства солнечной электростанции в двух частях, каждая из которых будет производить 125 МВт электроэнергии. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Addis Fortune.

ACOA выдвинула свое финансовое предложение в 25 цента США за киловатт-час в рамках соглашения с правительством Эфиопии. Четыре другие международные энергетические компании, подавшие заявку, были исключены из-за несоблюдения требований тендера.

Проект по созданию солнечной мегаэлектростанции входит в число шести энергетических проектов, реализуемых правительством Эфиопии. Они были инициированы программой Международной финансовой корпорации (IFC) Всемирного Банка «Scaling Solar». Всемирный банк запустил программу «Scaling Solar» в Эфиопии в 2015 году с целью предоставления альтернативных решений в области электроснабжения и продвижения частных солнечных проектов, связанных с созданием национальной энергосистемы с конкурентоспособными тарифами. Эфиопия является четвертой страной, присоединившейся к программе, после Замбии, Мадагаскара и Сенегала.

Электроэнергетическая компания Эфиопии теперь заключит с саудовскими партнерами из ACOA долгосрочный договор о покупке производимой электроэнергии на срок от 20 до 25 лет.