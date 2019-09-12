Сеул, , 11:54 — REGNUM В Южной Корее из-за продолжающегося бойкота сократился импорт потребительских товаров из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 10 сентября импорт пива из Японии сократился на 99,9%, сяке — на 63,7%, сигарет — на 92,7%, кормов для домашних животных — на 90,4%, оборудования для косметологии — на 83%, фото оборудования — на 70,9%.

Стоит отметить, что бойкот японских товаров и услуг начался в знак протеста против решения Японии исключить Южную Корею из «белого списка» и ограничить экспорт высокотехнологичных материалов, необходимых в полупроводниковой промышленности.