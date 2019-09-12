Москва, , 11:23 — REGNUM Стимулы для частного инвестирования, а именно создание благоприятного инвестиционного климата, реформа контрольно-надзорной деятельности и правоохранительных органов, остаются приоритетным направлением правительства России среди мер по увеличению темпов экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил заместитель министра финансов Российской Федерации Владимир Колычев на Московском финансовом форуме.

«Основным драйвером роста в экономической программе правительства в первую очередь являются частные инвестиции. Это и проблема, связанная с бизнес — климатом, и проблематика, связанная с тем, как на бизнес-климат влияют правоохранительные органы, и суды, институты. Это и контрольно-надзорная деятельность. По всем этим трекам постепенно идёт работа, она свой результат даст», — заявил Колычев.

«Конечно, это то, что повышает качество жизни граждан в больших городах — увеличение инфраструктуры больших городов, позволяет людям жить комфортно. Качество услуг, качество образования, качество медицинским услуг. По всем этим болевым точкам экономики и повседневной жизни граждан и направлены нацпроекты. По мере того как они будут давать результаты, экономика также будет выходить на новые темпы роста» — указал замминистра.

Он отметил, что замедление экономики в России в первую очередь связано с ростом налогового бремени, связанного с финансированием нацпроектов.

Внешний фактор в настоящее время играет незначительную роль для российской экономики: в 2018 году произошло самое существенное замедление с кризиса 2008−9 годов, однако российское правительство изначально исходило в своих прогнозах из такого сценария.