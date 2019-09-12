Москва, , 11:28 — REGNUM Для развития предпринимательства в России необходимы яркие и известные примеры успешных бизнесменов. Об этом заявил исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я из актуального приведу пример: есть такой спортсмен Хабиб (Нурмагомедов — прим. ИА REGNUM). Можно по-разному относиться к ММА и Хабибу, но именно через его историю и образ десятки и сотни молодых людей приходят в этот спорт. Этот человек притягивает людей с улиц идти в спортзал. У нас есть задача, чтобы появлялись такие же амбассадоры, которые могут притягивать профессиональных людей в этот же вид деятельности», — заявил Лобов.

По его мнению, предпринимательство в России начнёт активно развиваться, когда образы подобных успешных карьер будут и среди бизнесменов и станут лучшей мотивацией для роста количества предпринимателей.