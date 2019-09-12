Новосибирск, , 11:20 — REGNUM Депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству и ЖКХ на заседании, где присутствовал директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков, очень резко отреагировали по повторную попытку СГК убедить в необходимости повышения тарифов на тепло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в мае ФАС России удовлетворила заявление «Сибэко» (структуры СГК) о повышении тарифов на тепло в Новосибирской области в текущем году. Рост составил 7,3%. В то время как региональный департамент по тарифам утвердил 3,2%. Новосибирские власти обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании недействительным решения антимонопольной службы.

Андрей Колмаков на заседании в новосибирском Заксобрании заявил, что «без обновления нужного количества сетей число дефектов будет расти». И отметил, чтобы избежать «ежегодной тарифной лихорадки», необходимо обсудить вопрос перехода Новосибирска на модель долгосрочного тарифного регулирования — с фиксацией уровня тарифов на несколько лет вперед.

«Вопрос стоит о повышении тарифов этого года, а вы уже на десять лет вперёд решили расписать. Дождемся выводов суда и тогда примем решение», — заявил на это председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Первый заместитель председателя Андрей Панферов подчеркнул, что вопрос повышения тарифов самый больной у избирателей.

«Когда вы принимаете такие решения — подаёте в суд вразрез с политикой департамента по тарифам, то подумайте, что вы будете держать ответ», — сказал он.

Депутат Олег Сметанин и вовсе напомнил, что в 2018 году СГК приобрела компанию, которая снабжает теплом Новосибирск. И она закладывала в тариф инвестиционную составляющую.

«Куда ушли эти деньги с 2003 года?» — задал вопрос депутат.

Тем временем председатель комитета Евгений Покровский предложил коллегам подождать до 24 сентября, когда будет принято решение суда. И потом уже принимать решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно, что прокурор Новосибирской области Яков Хорошев направил в Арбитражный суд ходатайство о вступлении в разбирательство по иску департамента по тарифам Новосибирской области к ФАС.

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