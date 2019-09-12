Москва, , 11:18 — REGNUM Украина делает всё чтобы осложнить себе жизнь этой зимой, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя позицию «Нафтогаза» по транзиту российского газа.

«Сначала Украина в союзе с Польшей организовала решение по сокращению прокачки газа через газопровод «Опал».

Теперь перед переговорами с Россией 19 сентября по транзиту газа в Европу и покупке для собственных нужд заявляет о .$11 — 14 млрд компенсации. А ведь она не предусмотрена ни одним договором.

Риторика просто выше всех дипломатических стандартов — «мы заставим их заплатить». Только боюсь, что в итоге потребителям Украины придется померзнуть в суровые зимние месяцы, расплачиваясь за глупости менеджеров «Нафтогаза» и работников кабмина Украины», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если Газпром будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, то Украина потребует у России компенсаций в $11−14 млрд.

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