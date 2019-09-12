Рязань, , 11:20 — REGNUM Туристский потенциал Рязанской области представили на 25-й международной туристической выставке «Отдых» в Москве. В мероприятии от России участвуют более 40 регионов, также приехали представители стран Европы, Индии, Таиланда, Египта, Марокко и Китая. Рязань представили гостям как Новогоднюю столицу России 2020 года, сообщили 12 сентября в пресс-службе правительства региона.

Всероссийский новогодний проект предусматривает обширную зимнюю программу отдыха и развлечений для гостей и туристов. Мероприятия пройдут с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года, главными героями станут Дед Мороз, Снегурочка и персонажи местного фольклора.

На выставке представители рязанской делегации приняли участие в панельных дискуссиях «Цифровые технологии» и «Новые тренды и продукты в туризме», а также круглом столе «Культурно-познавательный туризм». Планируется, что 12 сентября среди посетителей выставки разыграют сертификаты от предприятий туриндустрии региона.

Выставка организована при поддержке Правительства РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму. Она проходит в Москве с 10 по 12 сентября 2019 года.