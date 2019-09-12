Москва, , 11:13 — REGNUM Рост налогов в связи с реализацией национальных проектов повлиял на темпы экономического роста в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил заместитель министра финансов Российской Федерации Владимир Колычевна Московском финансовом форуме.

«Основная причина — краткосрочная подстройка к тем бюджетно-налоговым мерам, которые приняло правительство на шестилетний горизонт. Это финансирование приоритетных национальных проектов, фондирование на финансировании этих приоритетных проектов идёт в том числе за счёт повышения налоговой нагрузки», — заявил Колычев.

Он отметил, что правительство ещё в 2019 году открыто вышло с прогнозом снижения темпа экономического роста.

«Лаги, которые влияют на эти разные компоненты бюджетно-налогового манёвра по-разному с точки зрения времени влияют на рост. Повышение налоговой нагрузки сразу повлияло, а приоритетные проекты, новые программы — им требуется время, чтобы они заработали в полную», — добавил замминистра.

Отметим, что в России в первом полугодии 2019 года фиксируется замедление экономики. В прошлом году рост был 2%, в первом полугодии — 0,7%. Прогнозируется, что по итогам года он может составить чуть больше 1%.