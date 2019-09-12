Москва, , 10:52 — REGNUM Нефтяные цены пытаются восстанавливаться после снижения 11 сентября, вызванного словами Дональда Трампа: американский президент высказался на тему возможного смягчения санкций в отношении Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть ArtseBie

«Возвращение иранской нефти на рынок грозит нарушить и без того шаткое равновесие спроса и предложения. ОПЕК снизила прогноз по темпам роста мирового потребления нефти почти на 80 тыс. баррелей в сутки в 2019 году и на 60 тыс. баррелей в сутки в 2020 году. Организация считает, что спрос на сырье составит порядка 99,84 млн баррелей в сутки и 100,92 млн баррелей в сутки в 2019 и 2020 годах соответственно.

Поддержку котировкам оказывает сокращение запасов нефти в США четвертую неделю подряд: американские хранилища опустели на 6,91 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 3,6 млн баррелей.

Прогноз добычи нефти в стране был понижен Управлением энергетической информацией США на 30 тысяч баррелей в сутки в 2019 году — до 12,24 млн баррелей в сутки. Становится очевидно, что пик добычи уже пройден: сланцевые месторождения начали истощаться, а добывать нефть становится гораздо затратнее.

Сильнее всего активность упала в Оклахоме и Аляске, где себестоимость добычи близка к $55 за баррель, а если рассматривать шельф — $65 за баррель. Тогда как в целом уровень безубыточности добычи в США составляет $45 за баррель.

Тем не менее на данный момент гораздо больше внимания будет уделяться текущему состоянию экономики, в рамках которого спрос на сырье может значительно сократиться. Ожидаем дальнейшего снижения котировок до отметки в $61 за баррель», — считает эксперт.

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