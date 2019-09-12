Москва, , 10:46 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, российской валюте, впрочем, как и практически всем другим финансовым инструментам, предстоит пережить очень нервный день, итоги которого и определят, как рынки будут закрывать эту неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Можно сказать, что в сегодняшнем насыщенном информационном фоне переплелись и монетарные истории, потому что Европейский центральный банк в середине дня может объявить о смягчении монетарной политики.

И сырьевые истории, потому что сегодня состоится заседание ОПЕК, где будут обсуждаться проблемы снижения спроса и возможности сокращения добычи нефти.

И политические истории, потому что американский президент этой ночью принял решение перенести на две недели повышение импортных пошлин против Китая, а также намекнул на поиск путей для проведения переговоров с Ираном.

С такой информационной концентрацией предпринимать какие-либо активные действия до объявления итогов в сегодняшних событиях, а это вторая половина дня, участники торгов не будут.

Так что рубль, как и остальные инструменты, будет нервно торговаться к доллару США в диапазоне 65,20−65,70 и к евро 71,90−72,40. Ну, а после объявления решений ожидается резкий рост курсовой волатильности, направление которой определить сейчас невозможно», — считает эксперт.

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