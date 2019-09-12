Краснодар, , 10:40 — REGNUM Необходимость внесения органических удобрений в почву на территории Краснодарского края намерены утвердить законодательно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 12 сентября. Как отмечалось на совещании, посвященном подготовке к осенней посевной кампании, сокращение объемов применения органических удобрений уже привело к снижению плодородия почв. В связи с этим готовится инициатива о внесении изменений в региональный закон о плодородии — их намерены внести ещё до конца 2019 года.

«Мы хотим обязать сельхозпроизводителей всех форм собственности вносить в почву определенные дозы органических удобрений. Кроме того, законодательно будет утверждена мера ответственности за несоблюдение этих норм», — заявил на совещании вице-губернатор Краснодарского Андрей Коробка.

Отметим, что Краснодарский край в числе первых российских субъектов принял закон о плодородии почв, с 2018 года действуют поправки, которые обязывают сельхозпроизводителей высевать многолетние травы. В 2019 году доля многолетних бобовых трав в структуре посевных площадей в хозяйствах края увеличилась с 10,2% до 13,2%. У хозяйств, соблюдающих севооборот, урожайность зерновых фиксируется на уровне не менее 70 центнеров с гектара.