12 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Республиканские власти на совещании рассказали, чего ждать Татарии в 2020 году. Из самых запоминающихся моментов выступлений — федеральных льготных кредитов не будет, а дефицит будет, поэтому пояса нужно затянуть, а расходы тщательно планировать.

Анастасия Степанова, , 10:44 — REGNUM До нового года осталось всего 3,5 месяца. С точки зрения времени, на принятие бюджета — совсем ничего. В связи с этим в Татарии активизировалось обсуждение по проекту консолидированного бюджета на 2020 — 2022 годы. 11 сентября 2019 года прошло профильное заседание кабинета министров РТ, где главы министерств и прочие высокопоставленные лица рассказали, как республика будет жить в предстоящем году.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гвоздём» совещания стало заявление премьер-министра РТ Алексея Песошина, отметившего, что бюджет следующего года будет дефицитным и это «вынужденная мера».

"Минфин России не планирует в следующем году выделять республике бюджетных кредитов. В этой связи крайне важно, чтобы проект бюджета содержал реальные источники покрытия бюджетного дефицита», — заявил Песошин, добавив, что, несмотря на это, в республике будет реализована 31 госпрограмма, а 70% ото всех расходов так и останутся, так как это социальные статьи.

К слову, в социальной сфере решено сгладить недовольство жителей имущественным цензом, который фактически вывел за систему соцльгот ряд категорий граждан. Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин на заседании предложил кабинету министров подготовить поправки.

«Эта привязка к квадратным метрам вызвала массу, я бы сказал всплеск, обращений, которые требуют возвращения к этому вопросу, персонифицированного подхода», — цитирует Мухаметшина газета «Коммерсантъ». — Эта привязка серьёзно усложняет не только избирательную кампанию, но и меняет отношение к властям».

Заседание кабинета министров РТ © Рустем Кадыров. tatarstan.ru

Суть ценза, введённого в конце 2018 года для оценки уровня нуждаемости, в том, что льготы не полагаются семьям, которые имеют жильё площадью более 40 кв. м на человека. В учёт идут дачи, садовые дома.

Немного о показателях бюджета-2020

Возвращаясь к теме бюджета 2020 года, если говорить о конкретике, то в консолидированном бюджете (без учета федеральных средств) расходная часть планируется на уровне 282 млрд рублей, что на 2,9 млрд рублей больше, чем доходная. Почти 3 млрд рублей — это дефицит. Он же закладывается и на 2021 — 2022 годы — на уровне 2,6 — 2,8 млрд рублей.

Будущую структуру доходной части в своём докладе раскрыл министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Так, общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на следующий год — 279,1 млрд рублей. Но пока это лишь прогноз. В нём неналоговые доходы должны составить 12 млрд рублей.

Как планируют экономить? Алексей Песошин, в частности, уточнил, что предстоит инвентаризация «на предмет эффективности реализации». Какие-то программы, где эффективность трат низкая, ждут коррективы.

На что планируют тратить средства бюджета-2020. Статьи расходов «бюджетного кошелька» выглядят следующим образом: «общегосударственные вопросы», куда в том числе входит содержание аппарата, мировых судей, резервный фонд, гранты сельским поселениям, — 18 млрд рублей, «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,5 млрд рублей, «национальная экономика», куда входят и дороги, и транспорт, и агросектор, — 79,9 млрд рублей, на ЖКХ — 10,1 млрд рублей, «охрана окружающей среды», куда также входит содержание аппарата минэкологии РТ, — 542 млн рублей, «образование» — 81,4 млрд рублей, «здравоохранение» — 64,1 млрд рублей, «социальная политика» — 36 млрд рублей, из которых на соцподдержку населения — 14,9 млрд рублей. На культуру, кинематографию потратят 10,5 млрд рублей, на физкультуру и спорт — 6,2 млрд рублей, а на СМИ — 1,5 млрд рублей.

«В бюджете предусмотрено финансирование республиканских социально значимых мероприятий, действующих на протяжении ряда лет, с общим объемом ассигнований в 6,3 млрд рублей. Дополнительно учтена подготовка и проведение празднования столетия образования Татарской автономной республики», — заметил Гайзатуллин при докладе.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Откуда будут брать деньги на это? Прогноз по налогам и сборам таков: поступление налога на доходы физических лиц — 82,1 млрд рублей, что составляет 31% ото всех налоговых доходов, поступление акцизов — 34,2 млрд рублей, налог на имущество организаций — 21,3 млрд рублей, поступления транспортного налога — 5,2 млрд рублей, поступления по налогам на совокупный доход — 13,1 млрд рублей, налог на имущество физлиц, который целиком идёт в бюджеты муниципалитетов, — 2 млрд рублей. Отдельно на неналоговые доходы приходится 12 млрд рублей. В них входят вырученные средства от аренды, продажи имущества, штрафы и прочее.

Немного о бюджетных итогах и прогнозах 2019 года

Строя планы на 2020 год, республиканские власти «подбили» итог и на 2019 год. За восемь месяцев в консолидированный бюджет Татарии поступило 211,6 млрд рублей доходов, из которых 191,6 млрд рублей — это налоговые и неналоговые.

По итогам семи месяцев 2019 года темп роста валового внутреннего продукта республики составил 100,8%. По итогам года его прогнозируют в объёме 2,552 трлн рублей при темпе роста 101,3%.