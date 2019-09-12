Хабаровск, , 10:39 — REGNUM В Хабаровске обманутые дольщики ЖК «Алексеевская» вышли на митинг к зданию краевого правительства и требуют достроить их жильё. О митинге они объявили еще 6 сентября, но отложили акцию протеста в ожидании решений, которые должны были быть приняты на совещании при губернаторе. Но никаких решений не последовало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Обманутые дольщики Хабаровска готовят митинг

Митингующих с плакатами в руках пикетчиков: «Нам негде жить!», «Позор города! Обещали — достройте!», пригласили в правительство края, к первому зампреду Владимиру Хлапову. Но конкретных ответов на свои вопросы люди не получили.

«Внятного ответа на вопрос, что будет с нашим домом, нам не дали. Сказали, что будет очередное совещание, на котором будут рассматривать наш вопрос. И это всё. Если и дальше кроме разговоров ничего не будет, мы выйдем на новые акции протеста», — цитирует одну из дольщиц ИА Амурмедиа

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики ЖК «Алексеевская» ждут квартиры с 2015 года. Инвестор из Приморья выразил готовность достроить дом. Он вышел с предложением к мэрии, взамен просит участок земли в Хабаровске. Мэрия готова его предоставить. Но категорически против выделения земли губернатор края Сергей Фургал. Он объясняет отказ тем, что это незаконно.