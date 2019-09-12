Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбургской области орская фирма попала под уголовное преследование. Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». Её санкция предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2014—2015 годах компания указала в налоговой декларации недостоверную информацию. Фирма уклонилась от уплаты налогов на 10 млн рублей с помощью фиктивного документооборота.