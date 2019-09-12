Москва, , 09:48 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у координатора штаба Навального в Челябинске Алексея Мезяева. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале организации в Челябинске.

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«Обыски в Челябинске проходят не только у него, мне несколько человек звонили, — сообщил адвокат Андрей Лепёхин, слова которого приводит портал 74.RU. — Да и вообще по всей стране идут. Я знаю, что в Питере, Казани, Воронеже, Ставрополе».

По словам адвоката, обыски проводятся на основании постановления, выписанного Басманным судом Москвы и касающемся дела по отмыванию преступных доходов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«В рамках этого дела проводятся обыски», — уточнил Лепёхин.

По словам руководителя штаба Навального Леонида Волкова, обыски проходят более чем по 70 адресам в более чем 25 городах: в самих штабах, у их координаторов и родственников, а также волонтёров. В частности, следственные действия идут в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Белгороде, Хабаровске, Мурманске, Омске, Владивостоке. И это далеко не полный список.

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Главная цель обысков — изъятие всей техники. Суммарно в операции задействованы сотни силовиков, добавил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, обыск в организации, известной как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального, правоохранители провели 6 сентября. Следственные действия прошли в студии «Навальный Live» и московском штабе блогера. Были задержаны восемь человек. Их доставили в Мещанский отдел полиции, но позднее отпустили без составления протокола. Один из волонтёров штаба блогера рассказал, что силовики объяснили обыск расследованием уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

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