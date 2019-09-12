Челябинск, , 09:47 — REGNUM Челябинская область экспортирует в Узбекистан изделия чёрной и цветной металлургии, а также средства наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Также экспортируются ядерные реакторы, оборудование, котлы и строительная техника. А импортируются из Узбекистана цинк, изделия из него, а также товары народного потребления.

Общей статьёй экспорта и импорта являются продукты питания. При этом из Узбекистана в Челябинскую область поставляются фрукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году товарооборот вырос на 27%, достигнув $370,2 млн. Рост продолжился и в первом полугодии 2019 года.