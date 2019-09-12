Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM В Свердловской области на социальные инициативы, предложенные жителями муниципалитетов и городских округов, выделено из региональной казны 10 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в текущем году 14 муниципалитетов подали 40 заявок на конкурс в министерство экономики и территориального развития Свердловской области», — уточнили в департаменте.

По итогам рассмотрения было одобрено 23 заявки, а их совокупная стоимость (с учётом региональной субсидии) составила 22 млн рублей.

Как отметила исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, количество гражданских инициатив, которые поступают на рассмотрение и финансируются из местных и регионального бюджета значительно выросло. По её словам в 2017 году было реализовано только семь таких проектов.