Ереван, , 09:43 — REGNUM Правительство Армении планирует ограничить рыбоводство, 12 сентября сообщает газета «Паст».

Издание отмечает, что правительство планирует сократить количество искусственных прудов в Араратской долине, предназначенных для разведения рыб. Данное решение связано с тем, что долина обмелела, так как компании, занимающиеся рыбным хозяйством, потребляют слишком большие объемы воды, при этом добывая рыбу в малых объемах.

Отметим, органы исполнительной власти начали поиск мер для предотвращения резкого сокращения объема водных ресурсов в Араратской долине. При этом правоохранительные органы инициировали расследование по факту нарушений компаний, занимающихся рыбоводством.