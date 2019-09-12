Село Кош-Агач, Алтай, , 09:29 — REGNUM В Республике Алтай завершили разработку документации по аварийным мостам, которые начнут ремонтировать уже в этом месяце. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Больше всего мостов подвергнется ремонту в Кош-Агачском районе — пять мостовых переходов. Четыре моста отремонтируют в Усть-Коксинском районе, по три в Улаганском и Шебалинском районах, по два в Усть-Канском и Онгудайском. Ещё один мост будет отремонтирован в Чемальском районе. Отмечается, что в республику уже поступило финансирование из федерального бюджета. Работы начнутся после определения подрядчиков. Ожижается, что ремонт будет завершён до конца 2019 года.

Читайте также: На Алтае запущена масштабная программа строительства и ремонта дорог